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происшествия
15 января 2021, 11:05

В Москву поставили 10 миллионов пар использованных медицинских перчаток

фото: pixabay.com

Иностранная компания поставила в Москву около 10 миллионов пар одноразовых перчаток, однако в ходе проверки выяснилось, что большая их часть уже была использована. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Иностранная организация, по данным прокуратуры Москвы, должна была поставить заказчику более 9,9 миллиона новых виниловых перчаток. Однако в ходе проверки выяснилось, что по крайней мере часть продукции ранее уже была в использовании, а потому не может поступить в продажу.

В надзорном ведомстве не уточнили названий поставщика и заказчика, известно лишь, что партия поступила на склад в новой Москве.

Максимальная санкция статьи "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" – до двух лет в колонии.

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