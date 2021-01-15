Иностранная компания поставила в Москву около 10 миллионов пар одноразовых перчаток, однако в ходе проверки выяснилось, что большая их часть уже была использована. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Иностранная организация, по данным прокуратуры Москвы, должна была поставить заказчику более 9,9 миллиона новых виниловых перчаток. Однако в ходе проверки выяснилось, что по крайней мере часть продукции ранее уже была в использовании, а потому не может поступить в продажу.

В надзорном ведомстве не уточнили названий поставщика и заказчика, известно лишь, что партия поступила на склад в новой Москве.

Максимальная санкция статьи "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" – до двух лет в колонии.