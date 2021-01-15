Выберите регион
  • Нижний Новгород
    Нижний Тагил
    Нижневартовск
    Нижнекамск
    Нижнее Хваршини
    Нижнее Ишкарты
    Нижнеидрисово
    Нижнее Солотвино

Смотрим на

культура
15 января 2021, 15:29

Умер актер из сериалов "Каменская" и "Екатерина" Александр Воробьев

  • Александр Воробьев. Кадр из сериала "Екатерина. Взлет"
    Александр Воробьев. Кадр из сериала "Екатерина. Взлет"

Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни, сообщили в театре Олега Табакова. Причиной смерти актера стала продолжительная болезнь – точный диагноз представители "Табакерки" не озвучили. Уточняется, что Воробьев не был заражен коронавирусной инфекцией.

"С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет", – говорится в соболезнованиях, опубликованных на сайте театра.

Почти вся сценическая карьера Воробьева была связана с театром Табакова. После выпуска из ГИТИСа Александр Петрович полтора сезона работал в Московском областном театре драмы, а с 1989-го стал частью труппы "Табакерки". Был занят в спектаклях "Матросская тишина", "Псих", "Лицедей" и других постановках.

Александр Петрович Воробьев также снимался в кино и сериалах, исполняя роли второго плана. В его фильмографии – проекты "Екатерина. Взлет", "Каменская", "Участок", "Содержанки" и другие ленты.

Ранее, 14 января, стало известно о смерти Бориса Грачевского. Создатель "Ералаша" скончался в больнице от коронавирусной инфекции.

Читайте также

все новости

Видео по теме

Смотрим на

© 2021 Сетевое издание "Смотрим". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 78574 от 08.07.2020. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Виноградов Е.А. Адрес электронной почты редакции: info@smotrim.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для лиц старше 18 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Регистрация