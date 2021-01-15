Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни, сообщили в театре Олега Табакова. Причиной смерти актера стала продолжительная болезнь – точный диагноз представители "Табакерки" не озвучили. Уточняется, что Воробьев не был заражен коронавирусной инфекцией.

"С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет", – говорится в соболезнованиях, опубликованных на сайте театра.

Почти вся сценическая карьера Воробьева была связана с театром Табакова. После выпуска из ГИТИСа Александр Петрович полтора сезона работал в Московском областном театре драмы, а с 1989-го стал частью труппы "Табакерки". Был занят в спектаклях "Матросская тишина", "Псих", "Лицедей" и других постановках.

Александр Петрович Воробьев также снимался в кино и сериалах, исполняя роли второго плана. В его фильмографии – проекты "Екатерина. Взлет", "Каменская", "Участок", "Содержанки" и другие ленты.

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