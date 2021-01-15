Белый дом пакует вещи. В Сенате США началась подготовка к рассмотрению вопроса об импичменте Трампу. Ради этого несколько сенаторов прервали свои каникулы. С такой же скоростью действуют и IT-корпорации, и либеральные СМИ. Они срочно составляют списки тех, кто должен попасть под так называемую детрампификацию.

Дональд Трамп был первым, но в топку электронной цензуры вслед за его аккаунтом могут последовать тысячи. В распоряжении команды Project Veritas, известной своими разоблачениями американских либеральных СМИ, оказалась запись онлайн-летучки, которую для сотрудников Twitter провел его глава Джек Дорси. Шансов на разблокировку у американского президента не появится даже тогда, когда сам он перестанет быть американским президентом.

Видео основателю Project Veritas Джеймсу О’Кифу переслал сотрудник соцсети, который своими ушами слышал, что цензуру собираются только расширять. Банить начнут и тех, кто пишет от имени Трампа и тех, в чьих постах углядят призывы к насилию. Конечно, без объективного расследования, закона и суда.

Моральных терзаний у модераторов Twitter, Facebook или Instagram быть не должно. Кого жалеть? Бывшими людьми сторонников Трампа открыто называют на CNN.

"Если вы голосовали за Трампа, вы голосовали за человека, которого поддерживает ку-клукс-клан. Вы голосовали за человека, которого поддерживают нацисты. Вы голосовали за человека, которого поддерживают ультраправые. Это та толпа, в которой вы находитесь»", — заявил ведущий телеканала Дон Лемон.

Отдельные люстрационные списки предлагают составить на тех, кто работал у Трампа. Детрампификация должна начаться с элитных институтов, пишет Los Angeles Times. Обычно после ухода из предыдущей администрации в США видные сотрудники перемещаются в аналитические центры, лоббистские фирмы, корпорации. Но вращающиеся двери (так называется подобная практика) в случае трамповского окружения должны, пишет газета, превратиться в неприступную стену:

"В первую очередь элитные институты должны задать высокие критерии для назначенцев Трампа. По умолчанию должен сохраняться скептический настрой к тому влиянию, которое подобные люди окажут на влиятельные учреждения".

Но это дело будущего, а пока сотрудники Белого дома пакуют вещи. В пластиковые коробки для переезда складывают не только документы. Часть отвели для президентских подарков — кто-то уместил бейсбольную биту. Заботливо выносят бюст Линкольна. Жена главы администрации Белого дома Дебби Медоуз забрала чучело фазана, а директор совета по торговле Питер Наварро унес фотографию с переговоров Трампа с Си Цзинпином.

Сам Трамп, как пишут, пребывает в дурном настроении. Чуть что взрывается при разговорах о варианте досрочной отставки. Запретил упоминать при нем Ричарда Никсона и сомневается в том, что Майк Пенс поступит так же, как с тем же Никсоном в свое время поступил Джеральд Форд, то есть помиловал. В день инаугурации Байдена задерживаться в Вашингтоне Трамп не собирается. Прямо с утра он вылетит в Мар-а-Лаго. А вот вице-президент на церемонию пойдет.

Из соображений безопасности репетицию церемонии, которая была назначена на 17 января перенесли. Изменят и сценарий. Байден не будет ехать в Вашингтон на поезде из родного Дэлавера, повторяя путь, которым он 40 лет подряд добирался на работу будучи сенатором. С похожими проблемами, накануне Гражданской войны столкнулся Линкольн. Ехать на поезде из-за того, что в Балтиморе на Линкольна готовилось покушение, ему запретил знаменитый сыщик Пинкертон. Нынешние пинкертоны все больше копаются в социальных сетях.

"Мы видим большое количество тревожных переговоров в интернете о событиях, связанных с церемонией инаугурации. Вместе с нашими партнерами мы оцениваем, насколько серьезны эти угрозы", — отметил директор ФБР США Кристофер Рэй.

К возможности второго штурма Капитолия американские власти, по данным The Washington Post, относятся серьезно. Тревожность передалась и телевизионщикам, чьи офисы находятся внутри здания. Сотрудники AP, Fox и NBC заколотили в своих офисах окна и двери. Логотипы каналов обмотали черными пакетами. Уже сейчас в Вашингтоне войск больше, чем у США в Афганистане. 7 тысяч бойцов национальной гвардии переброшены в американскую столицу. Ко дню инаугурации будет 21 тысяча. Майк Пенс лично устраивает смотр тем, кто держит оборону Капитолия.

Где все эти люди в форме и с боевым оружием были 6 января, вопрос, на который толком в Америке никто не ответил. А ведь и десятой части этих нацгвардейцев тогда наверняка бы хватило, чтобы навести порядок. Тем временем арестованы уже более 100 участников беспорядков, всего же ФБР опознало более 200 подозреваемых. В этом деле ФБРовцы активно используют многочисленные видео. Засветился на них и активист "Антифа" Джон Салливан. Салливан известен тем, что регулярно посещал протесты BLM. Собираясь на штурм, он надел разгрузку и противогаз. Сам снимал видео и выкладывал. В интервью он потом рассказывал, что просто документировал беззаконие трампистов, но, очевидно, что сам в нем участвовал. Провокатор ли Салливан, будут разбираться. Он арестован.

Вызовут ли за незаконное проникновение в Капитолий CNNщиков на допрос? Или у них, как у сторонников Байдена, иммунитет? То ли дело республиканцы. Член Палаты представителей от Демократической партии Мики Шерилл обещает чистки уже и внутри Конгресса.

Однопартийный Конгресс — мечта демократов, но пока не получается. В Сенате у них лишь техническое большинство в один голос будущей вице-президента Камалы Харрис. Для того, чтобы за статьи импичмента Трампу проголосовали в верхней палате, нужно минимум две трети. Процедура, кстати, начнется всего через час после инаугурации Байдена, в 13:00 по Вашингтону.

Тяжба ждет и Дональда Трампа-младшего. Прокуратура округа Колумбия вызывает сына президента на допрос по делу о неправомерном использовании средств инаугурационного комитета. Речь об одном миллионе долларов, которые трамповская команда потратила на аренду помещений в его же отеле в 201 году.

Кое-что припасено и у Трампа. По данным Fox News, он обнародует документы по делу о так называемом российском вмешательстве — показания, стенограммы, интервью. Есть шанс, что американцы наконец-то узнают всю правду о деле, которым четыре года Трамп был скован как кандалами.