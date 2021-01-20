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общество
20 января 2021, 18:35

Байден прибыл в Капитолий для проведения инаугурации

Новоизбранный президент США Джозеф Байден прибыл в Капитолий, где пройдет церемония инаугурации. До этого будущий глава государства посетил мессу в католическом кафедральном соборе Святого Апостола Матфея, который располагается рядом с Белым домом.

Как сообщает CNN, в своей речи Байден не станет упоминать Трампа, поскольку тот отказался присутствовать на церемонии. По данным телеканала, речь новоизбранного президента будет оптимистичной и примирительной по тону.

Над нарядами Байдена и его супруги Джилл поработали американские дизайнеры. Новоизбранный президент для торжественной церемонии выбрал костюм темно-синего цвета от Ральфа Лорена. Что касается будущей первой леди, то она предстанет в наряде океанского голубого цвета. Над ним поработала молодой дизайнер Александра О’Нейл.

Также на инаугурации президента выступит певица Леди Гага. Она исполнит гимн США.

Ранее Дональд Трамп пожелал администрации Байдена удачи и успехов.

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