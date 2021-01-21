Брата бывшей гимнастки, модели Натальи Булычевой в новогодние праздники на трамвайной остановке сбила машина, сообщает РИА Новости.

Короткая заметка о трагическом ДТП, которое произошло вечером, 8 января, появилась на странице столичной Госавтоинспекции в Twitter. В ней значилось, что около полуночи на улице Красноказарменной водитель автомобиля "Шкода Октавиа" сбил троих человек. Люди выходили из трамвая на остановке. Один человек от травм скончался, двое получили ранения.

На следующий день сухую сводку привела на своей странице в Instagram модель Наталья Булычева. Девушка рассказала, что погибший молодой человек – ее брат Иван.

По словам девушки родственники водителя хотели выйти на ее семью "для решения вопросов и компенсации".

"Какая компенсация, о чем они?! Пусть преступник понесет заслуженное наказание! Я не верю в это, он был лучшим человеком, моя защита и опора. Лучик света, наша гордость. Я не знаю как наша семья переживет это", – написала Наталья на своей странице.

Наталья Булычева – мастер спорта по художественной гимнастике, не раз становилась призером чемпионата России. В 2014 году завершила спортивную карьеру и стала успешной моделью. В 2019 году Наталья участвовала в показах на Неделе моды в Париже. Ее брату Ивану 19 февраля должно было исполниться 29 лет.