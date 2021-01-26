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общество
26 января 2021, 15:55

Раненная в Стамбуле россиянка работала XL-моделью

Гражданка России Александра Русанова, ставшая жертвой нападения в Стамбуле, работает плюс-сайз моделью и актрисой. В настоящее время ее карьера находится под вопросом. Об этом рассказала сестра пострадавшей Мария Русанова.

Модель получила семь ножевых ранений. В настоящее время она находится в больнице, но врачи оценивают ее состояние как стабильное.

На своей странице в Facebook родственница пострадавшей рассказала, что ее сестра находится под кислородной маской, ей наложили очень много швов. Александре предстоят операции, а затем реабилитация.

Мария обратила внимание на то, что сестра работает и моделью, и актрисой. Она не сможет заниматься профессиональной деятельностью некоторое время. При этом не уточняется, насколько пострадала внешность Русановой.

На одном из сайтов, где можно найти портфолио моделей, есть данные пострадавшей. В анкете отмечается, что Александре 26 лет.

Инцидент в Стамбуле произошел в понедельник, 15 января. Мужчина, вооруженный ножом, напал на трех российских туристов. Преступником оказался 40-летний сборщик мусора. Отмечается, что он страдает психическими расстройствами.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на фоне случившегося призвал россиян не ездить в Турцию, поскольку это "самая коварная страна".

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