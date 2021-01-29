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происшествия
29 января 2021, 11:40

Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Веной

Два этажа жилого дома частично обрушились в результате взрыва, прогремевшего сегодня утром в австрийском округе Корнойбург, сообщает Heute.at.

Взрыв прогремел около 8 часов утра (10 часов по Москве) в коммуне Лангенцерсдорф. Обрушились крыша дома, сильно пострадали угловые комнаты на третьем и четвертом этажах.

Прибывшие спасатели вывели из заблокированного помещения одного человека, сейчас они разбирают завалы, чтобы установить, есть ли под обломками люди. Над домами кружат два вертолета спасательных служб.

О причинах взрыва ничего не сообщается.

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