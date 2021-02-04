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происшествия
4 февраля 2021, 14:23

Семейная пара погибла в ДТП под Тулуном, выжила только собака

Семенная пара погибла в столкновении "Нивы" и фуры в Иркутской области. В отечественном внедорожнике выжила только собака, сообщили в региональном управлении МВД.

Страшная авария произошла около часа дня по местному времени (08:00 по Москве) 4 февраля под Тулуном. После столкновения на 1501-м километре трассы Р255 "Сибирь" большегруз развернуло поперек дороги, а ВАЗ сильно помяло. Управлявший легковушкой мужчина и его супруга скончались до прибытия медиков.

Сотрудники ДПС спасли находившуюся в салоне собаку: ей сделали операцию в ветеринарной клинике, жизни оставшегося без хозяев пса ничего не угрожает.

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