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в мире
8 февраля 2021, 09:42

60 долларов за баррель: Китай продолжает повышать цены на нефть

LARRY W. SMITH/ EPA

Мировые цены на нефть продолжают расти.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на на 0,71 доллара (1,2%) и достигла 60,05 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 57,47 доллара за баррель (на 0,62 доллара, или на 1,09%, выше уровня закрытия предыдущих торгов).

Таким образом, за минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI – на 8,9%, уточняет "Интерфакс".

Ключевым двигателем роста остается высокий спрос со стороны Китая, который не снизился, несмотря на новые вспышки коронавируса. В китайские порты направляются 127 танкеров с 250 миллионами баррелей нефти. Это максимум за полгода.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Барден заявил, что объемы продажи нефти КНР вернулись к существенному росту. Вместе с тем нефтетрейдеры предполагают, что долго такие высокие цены не продержатся. Глава Gunvor Торбьерн Торнквист считает маловероятным продолжительный подъем стоимости нефти выше 60 долларов за баррель, так как при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.

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