Дочка мирового лидера по перевозке ценностей и загадочное убийство

Во время учений в охранной фирме один сотрудник застрелил другого.

В Нижегородской области произошло загадочное убийство. Во время учений один из сотрудников частного охранного предприятия выстрелил в другого. По легенде, коллега играл роль грабителя, но это, конечно, не могло послужить причиной для смертельного ранения.

Погибший – 23-летний Олег Коробков. Следователи уже возбудили уголовное дело. Но пока неясно, почему в учениях использовалось боевое заряженное оружие.

Компания, где произошло ЧП, – дочернее предприятие мирового лидера в области перевозок ценностей с филиалами в ста странах мира, и все сотрудники знали, как правильно обращаться с оружием.