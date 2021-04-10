Ивлеева угодила в автоскандал вслед за Билом

Скадальные блогеры считают, что им на дорогах закон не писан. Вслед за Эдвардом Билом в автоскандал попала Настя Ивлеева.

На этой неделе инспекторы изъяли у звезды интернета Анастасии Ивлеевой ламборджини стоимостью около 20 миллионов рублей. А все потому, что Настюшка-опасность, как она сама себя называет, накопила за три месяца почти 200 штрафов. В основном за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Еще якобы были пересечение двойной сплошной и разворот в неположенном месте. В своих роликах Ивлеева не раз признавалась в любви к быстрой езде.

Историю о том, как ее спорткар увозят на эвакуаторе, блогер по традиции разместила на своей страничке в соцсети. Но, судя по все тем же соцсетям, пешеходом Ивлеева пробыла недолго. На видео она уже отрывает от дорогущего ламборджини стикеры, которые наклеили на машину перед эвакуацией. Видимо, оставшись без колес, ведущая с миллионной зарплатой и огромными заработками в интернете, сразу нашла деньги на оплату двухсот штрафов. Это, к слову, 160 тысяч рублей. Теперь, судя по фотографиям, Ивлеева снова за рулем. Но вот сменила ли она манеру езды, пока неизвестно.

Коллега Ивлеевой по блогерскому цеху, возможно, уже не ошарашит своих зрителей новыми безумными роликами. Вероятный виновник страшного ДТП на Садовом кольце Эдвард Бил на этой неделе заявил, что больше не хочет создавать свой скандальный контент и устраивать так называемые пранки.

Непонятно, действительно ли уроженец Молдовы раскаивается в том, что отправил пострадавшую Марию Артемову в реанимацию, или просто опасается сурового наказания. Ясно одно: блогеру с миллионами подписчиков, видимо, уже не хочется популярности. На этой неделе Бил больше бегал от журналистов, чем давал интервью. Что касается потерпевшей, она пришла в себя и активно идет на поправку. Муж Константин говорит, что Мария уже внятно говорит, к ней вернулась память. Но врачи обещают: впереди долгое лечение.

Эдвард Бил тем временем старается не выходить на улицу. Свою квартиру в элитном жилом комплексе он покидает только для того, чтобы встретиться со следователем. На этой неделе пранкеру наконец-то предъявили обвинение. По этому делу в ближайшее время будет проведено несколько экспертиз. Специалисты хотят выяснить, какие именно нарушения правил привели к жуткому ДТП на Садовом кольце. Самому Билу тоже предстоит пройти экспертизу – медико-психиатрическую на предмет вменяемости.