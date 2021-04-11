"Северный поток-3" и напряженность в Донбассе

За минувшую неделю в ЛНР подорвались двое подростков – выжил только один, сейчас он в больнице. В ДНР на боеприпасе подорвалась женщина.

Южный пригород Донецка. Кажется, что поселок почти опустел. Но люди тут живут, несмотря на то, что огороды крайних домов плавно переходят в окопы.

Главная улица поселка Сигнальное упирается в линию фронта. Вот последний перекресток, магазин, остановка автобуса, а буквально несколько домов начинаются позиции. То есть люди, которые живут здесь, фактически находятся на передовой. Сейчас – затишье, что в последнее время редкость.

"За детей страшно. Они все это слышать будут, если наступление пойдет. Мы уже всякого шороха боимся", – говорят местные жители.

На позициях Народной милиции – повсюду напоминания о снайперах. В амбразуру выглядывать полагается только с помощью специальных приспособлений.

"Противник частенько он по ночам стреляет, днем – редко. В последнее время он в основном закидывает с беспилотных аппаратов гранаты", – сказал один из военнослужащих Народной милиции ДНР.

Командиры за годы войны уже научились работать с журналистами – к нашему приезду здесь подготовили целый мешок боеприпасов, прилетевших с той стороны, в том числе и осколки мин стандартов НАТО.

"Фиксируется скопление техники, запрещенной Минскими соглашениями, то есть выше 82-го калибра. Все указывает на готовность противника перейти к каким-то активным действиям", – считает один из военнослужащих Народной милиции ДНР.

Поселок неподалеку от донецкого аэропорта. Сюда мы приехали в то же время, что и президент Украины инспектировал Донбасс. Визит на эту сторону линии фронта у президента Зеленского не запланирован, а посмотреть ему здесь было бы на что. И сделать он это сможет разве что с помощью нашего эфира. Поселок Веселое в сводках обстрелов находится каждый день, и последний из них был сегодня утром.

Газовщики варят трубу, уже латанную и перелатанную. Жители в шутку называют ее "наш "Северный поток-3". Откуда летят снаряды, здесь уже научились разбираться.

"Обстрелы ежедневные продолжаются. Запрещенными видами вооружений. Это минометы. В результате обстрела Веселого с прискорбием хочу сообщить, что погиб защитник нашей республики. Вот такой мир Украина нам предлагает", – говорит Эдуард Басурин, официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

Огневую точку, откуда велся обстрел, подавили. И об этом сообщили официально – такой своего рода ответ на гибель бойца ДНР. Но если военнослужащие давали присягу защищать Родину, то смерти детей объяснить никак и ничем невозможно.

Кладбище на окраине города Енакиево. Свежая могила утопает в цветах. Игрушки. Любимые машинки Владика. Как раз сейчас – 9 дней.

Вот двор, где произошло самое ужасное и самое необъяснимое преступление последних дней. Четырехлетний Владик Дмитриев гостил у бабушки и дедушки в поселке Александровское. Вышел во двор. И тут же раздался взрыв. С украинской стороны сразу зазвучали версии: сначала, что ребенка не было вообще, а затем, что он сам нашел где-то гранату. Родственники шокированы этими заявлениями.

"Несколько свидетелей допрошены из соседей, лиц, находившихся в тот момент на улице. Мы можем с уверенностью сказать, что они слышали звук какого-то беспилотного аппарата", – заявил Виктор Гаврилов, заместитель начальника Следственного отдела Генеральной прокуратуры ДНР.

Владика хоронили – без преувеличения – обе республики. Генпрокуратура ДНР квалифицировала произошедшее как теракт, обвиняемые – командир 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Геннадий Шаповалов и его подчиненные.

Гибелью мальчика вплотную занимаются общественники Донецка. Факты военных преступлений фиксируются и отправляются в Международный суд в Гаагу. Кстати, ответы о получении и приеме в работу исправно приходят. С момента начала конфликта это уже более 2600 эпизодов, в том числе по гибели или ранению 225 детей. Владик по счету – 226-й.

"По нашим замерам выходит, что взрывное устройство упало на землю под углом 70-80 градусов, что характерно для стрельбы или по навесной траектории или же просто падение сверху", – сказал Виталий Галахов, адвокат.

За минувшую неделю в ЛНР подорвались двое подростков – выжил только один, сейчас он в больнице. В ДНР, в Зайцево, на боеприпасе подорвалась женщина.

Напряженность ощущается и в обычно кажущемся беззаботным Донецке. На парковке ОБСЕ уже не помещаются белые джипы – такого их количества здесь не было никогда. В городе звучит воздушная тревога. Учебная.

"Запас прочности ровно до того момента, пока Украина не перейдет к полномасштабным боевым действиям. Это красная черта. Как дальше будут развиваться события, остается только планировать с нашей стороны, остается только готовиться к такому развитию событий. Я скажу, наши подразделения готовы. Но очень хотелось бы, чтобы ситуация все же разрешилась мирным путем. Получится это или нет, увы, зависит не только от нас", – подчеркнул Денис Пушилин, глава ДНР.

Кадры из кажущегося сегодня таким далеким 2014 года. Провозглашение государственного суверенитета ДНР – как раз в эти апрельские дни 7 лет назад.

"Альтернатива этому была необходимость смириться с государственным переворотом в Киеве. Смириться с русофобией дичайшей, которую мы сейчас наблюдаем на территории оставшейся части Украины. Могли мы так поступить или все же нет? Нет", – говорит Денис Пушилин.

Градус напряженности по всей линии соприкосновения явно и неуклонно возрастает. Покидаем Веселое. На обочине дороги среди разрухи – козы и пастух с книгой. Правда, в ходе разговора выяснилось, что герой этой умиротворяющей пасторали – в бронежилете под курткой.