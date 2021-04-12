Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом

40-летний Маколей Калкин впервые стал отцом. Возлюбленная Бренда Сонг родила ему сына.

Американский актер Маколей Калкин впервые стал отцом. Ребенка ему подарила возлюбленная Бренда Сонг.

У пары родился сын. Его назвали Дакота в честь умершей сестры Калкина, сообщает Esquire.

Маколей и Бренда встречаются более четырех лет. Для возлюбленной артиста малыш тоже стал первенцем.

Маколею Калкину в настоящее время 40 лет. С мая 2002 года он встречался с коллегой Милой Кунис, а в 2011 году они разошлись.

Калкин больше всего запомнился аудитории ролью милого мальчика из серии фильмов "Один дома", а также киноленты "Богатенький Ричи". Карьера артиста пошла на закат после того, как его отец потребовал выплачивать сыну миллионные гонорары. Продюсерам не нравился такой расклад. К тому моменту Калкин уже устал сниматься в кино и взял творческую паузу, которое оказалась долгой.