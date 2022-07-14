Ситуация на Украине 14 июля 2022, 18:42

Украинский делегат в ООН ничего не сказал об ударе по Новой Каховке

На очередном заседании ООН старший советник постоянного представителя РФ при организации Евгений Варганов ответил представителю украинской делегации, обвинившему Россию в обстреле Виннице, что удар был нанесен именно по военному объекту и обратил внимание на то, что оппонент не упомянул ракетный обстрел ВСУ по Новой Каховке.

Варганов напомнил, что киевский режим восемь лет обстреливал Донбасс, в результате чего погибли тысячи мирных жителей, передает РИА Новости. Также дипломат указал, что РФ наносит удары только по военным объектам на Украине – именно поэтому целью стал Дом офицеров в Виннице, где располагались силы ВСУ.

Представитель России также отметил, что украинский коллега ни слова не сказал об ударе ВСУ по Новой Каховке, в результате которого погибли "их же мирные люди", добавив, что обстрелы продолжаются.

Напомним, вечером 11 апреля ВСУ нанесли по Новой Каховке удар из американских РСЗО HIMARS по территории близ Каховской ГЭС. Станция не пострадала, а вот некоторые объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, больница и продуктовые склады получили серьезные повреждения. Не менее семи человек погибли, около 90 получили ранения.

Сообщалось, что Россия может созвать Совет Безопасности ООН из-за обстрела города в Херсонской области.

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