Два мирных жителя погибли этим вечером в освобожденном харьковском Изюме в результате обстрела со стороны украинских националистов. Еще полтора десятка человек ранены. И сегодня же новый варварский удар был нанесен по центру Донецка. ВСУ обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе из американской гаубицы М-777. Погибли водитель маршрутного такси и девушка, возвращавшаяся с работы. Еще шесть человек ранены.

Болевой шок, перебитые ноги, тяжелые ранения осколками. Покорёженный автобус, разбитые стекла, следы от осколков на корпусе маршрутки. Водитель погиб на месте, тело внутри, ранено несколько пассажиров, одна женщина скончалась по дороге в больницу. Точное число жертв и пострадавших пока не известно. Тела лежат на площади, их ещё не успели убрать.

Это самый центр Донецка, Ворошиловский район, автовокзал. Удар был нанесён артиллерией калибра 155 мм, которую украинской армии поставляет Запад.

Последние данные – двое погибших, шестеро раненых. Тяжёлые минно-взрывные травмы. За жизни людей сейчас борются врачи. Когда начали падать снаряды, на привокзальной площади – находились десятки человек.

Этот вокзал – такой транспортный узел, откуда люди едут во все районы города. Как рассказывают очевидцы, было три прилёта, и в этот момент люди только начали занимать свои места в автобусе.

Воронка в паре метрах от автобуса. Ещё один снаряд угодил в соседнее здание. Никаких военных объектов, ни воинских частей, ни промышленных предприятий, ни заводов – в радиусе нескольких километров – только жилые дома и мирные жители.

К месту трагедии приезжают сейчас родственники погибших. Здесь же работают психологи. На это, конечно, тяжело смотреть.

Рядом работают представители МВД Донецкой Народной Республики и экстренные службы, выясняют детали произошедшего, собирают доказательства очередного военного преступления ВСУ.

Под огнём и Куйбышевский район Донецка. Массированный огонь – несколько часов без остановки. Следы крови здесь повсюду, в этом доме тяжело ранены трое мирных жителей, в момент удара они были внутри.

Украинские военные демонстрируют дальнобойность артиллерии, полученной от Запада. В эти минуты взрывы звучат в самом центре Донецка.