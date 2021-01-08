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общество
8 января 2021, 14:35

Стало известно, что будет с не прошедшими техосмотр

МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты техосмотра, если выяснится, что машина на самом деле его не проходила, следует из новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств".

Отметку об аннулировании карты внесут в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а операторов, выдавших такую карту, могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 марта весь процесс техосмотра будут фиксировать на камеру. Снимки с координатами места диагностики, ее даты и времени начала и окончания также отправят в ЕАИС ТО.

Диагностическую карту будут выдавать в электронном виде, но пожеланию водители могут получить бумажный экземпляр.

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