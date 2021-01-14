Учёные описали случай, аналогов которого ещё не было в медицинской практике. Ребёнок во время родов вдохнул раковые клетки матери и таким образом заразился раком лёгких. При этом подобная беда, судя по всему, произошла сразу с двумя маленькими пациентами.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в издании New England Journal of Medicine.

Врачи обнаружили рак лёгких у двух мальчиков. Первому на тот момент было почти два года, а второму – шесть лет. Обоим детям потребовалась операция, причём шестилетнему ребёнку пришлось удалить всё левое лёгкое.

На тот момент матери обоих маленьких пациентов уже умерли от рака шейки матки. Это заставило специалистов повнимательнее присмотреться к раковым клеткам из опухолей их детей.

Оказалось, что в тех нет Y-хромосомы, то есть эти клетки появились не в организме мужчины. К тому же в обоих случаях раковые клетки больного ребёнка имели сильное генетическое сходство с клетками матери. Наконец, они несли в себе следы генома вируса папилломы человека (ВПЧ). Поясним, что заражение ВПЧ – довольно распространённая причина рака шейки матки.

Все факты указывали на то, что опухоли в организме детей происходили от раковых клеток их матерей. Но как те могли попасть в организм ребёнка?

Известны случаи, когда раковые клетки матери попадали в плод через плаценту. Это огромная редкость: всего с двумя из миллиона больных раком рожениц происходит такое несчастье. Но в этом случае у детей развивается опухоль сразу многих органов и тканей. Между тем у обоих маленьких пациентов опухоли имелись только в лёгких. Более того, они располагались вдоль бронхов, как будто раковые клетки попали в организм через дыхательные пути.

Учёные считают, что так оно и было. Дети просто вдохнули зловредные клетки вместе с естественными жидкостями, которые были в родовых путях матери. Незваные гости прижились в лёгких новорождённых и со временем образовали злокачественные опухоли. Такие случаи ещё никогда не были описаны в медицинской практике, но теоретически в них нет ничего невозможного.

Исследователи подчёркивают, что подобные драмы, вероятно, чрезвычайно редки. Тем не менее они стали новым напоминанием о том, как опасен рак шейки матки, вызываемый вирусом папилломы человека.

К слову, в настоящее время все желающие могут вакцинироваться от ВПЧ. Обычно доктора рекомендуют прививаться до первого полового контакта, но и взрослые люди (как мужчины, так и женщины) вполне могут снизить риски, сделав прививку после консультации со специалистом. Как теперь стало ясно, каждая женщина может таким образом уберечь от беды не только себя, но и своего будущего ребёнка.

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