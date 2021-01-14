В Подмосковье развернута масштабная спецоперация – охотники и ветеринары ищут волков. Их несколько раз видели в Одинцовском районе. Предположительно три зверя по одиночке свободно разгуливали по улицам и даже попали на камеры. Видео с ними жители размещают в соцсетях. Волки агрессию не проявляют.

- Волки у нас тут! Волчара!!!! - У нас рядом лес. Прикиньте! Мы идем, и из-за поворота, где лес, выходит зверь!

40 километров от Москвы, окрестности Голицына. Волков в здешних лесах не видели с середины прошлого века. Но три дня назад опасные звери буквально взяли в осаду деревню Петелино. Сначала истошно залаяли все собаки.

"Калитку открываю, собаку убираю, стоит животное серого цвета. Большое, огромное! Буквально в трех метрах от калитки. Он смотрел на меня вот таким взглядом – зорким, серьезным взглядом", – рассказывает местный житель Валерий Пономарев. "Я такое пережила! Сейчас каникулы, дети здесь, а выйти вообще невозможно. Я волка боюсь!" – говорит Наталья Шунина.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, что волк ведет себя на деревенской улице по-хозяйски и явно никого не боится.

"Ну я его, значит, начал прогонять, а он посмотрел на меня, встал в стойке своей отважной и пошел аккуратненько в сторону магазина", – рассказывает Валерий.

– Сарафанное радио донесло до наших групп в вотсапе. – А волк все-таки в магазин зашел? – Да, он заходил в этот магазин. – Чего купил? – Ничего не купил!

В охотничьем обществе сообщили, что три волка, содержавшихся в неволе на частном участке в деревне Грязь, сбежали из клеток: "Вам беспокоиться абсолютно не о чем, потому что они как собаки. Если появится волк, егерь приедет. Но он в населенном пункте он его отстреливать не будет, потому что это уголовка. Нападать не должен. Он вообще ручной, просто голодный".

"Содержание диких животных, особенно волков, запрещено законом, и в данном случае, если будет найдем владелец, его ожидает штраф", – подчеркивает Сергей Воскресенский.

По словам егерей и ветеринаров, волки ручными не бывают, и те, что содержались в клетке, не менее опасны, чем дикие. "Никто не может гарантировать, что от дикого волка не будет агрессии. Волк может быть переносчиком бешенства. Это особо опасное заболевание, неизлечимое", – напоминает Михаил Морозов, заведующий Кубинской ветеринарной лечебницей Одинцовской ветстанции.

"Егеря и охотнадзор сейчас занимаются поисками следов, но так как ночная погода не позволила, мы не обнаружили следов на данный момент", – говорит старший егерь Одинцовского охотхозяйства Владимир Иванов. Зато беглецов уже нашли добрые люди с колбасой. Делать такое опасно для жизни. Сегодня волки навещали еще одно СНТ.

"С женой прогуливались. По нашей улице идем и с соседней улицы перед нами волк выскочил. Мы к калитке подходили, метров 15 от нас", – говорит Сергей Лебедев. "Если волк на вас нападает, нужно ударить по носу, – говорит Надежда Лебедева. – Если больно ударить по носу, он может отскочить и убежать. Убегать от волка нельзя ни в коем случае. Пятиться, поворачиваться спиной, в глаза смотреть нельзя".

Звери кружат в лесах между Голицыно и Петелино. Охотиться они не умеют и рано или поздно опять выйдут к жилью в поисках легкой добычи. Местные жители заперлись по домам, а на улицу стараются выходить только группами.