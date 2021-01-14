Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Москва и Киев должны договориться по вопросу Крыма. Это нужно для разрешения всех противоречий между государствами.

Украинский политик считает, что его страна готова к компромиссам, поскольку не права во всем на сто процентов. При этом Кравчук обратил внимание на то, что в формате диктата, обвинений и требований к Киеву никакие договоренности неосуществимы, сообщает радиостанция НСН.

Экс-президент также отметил, что компромисса можно было бы достичь и в вопросе с поставкой воды, поскольку Украина не хочет создавать искусственно какие-то сложности.

Леонид Кравчук также указал на то, что мир не признает добровольного воссоединения Крыма с Россией. По его словам, Москва должна ответить за это.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека частично признал украинскую жалобу против России по поводу Крыма.