В России тарифы на мобильную связь в 2020 году выросли на 10%, а в 2021 году связь подорожает еще на 15%, прогнозируют в консалтинговом отраслевом агентстве Content-Review.

В основном подорожают тарифы стоимостью 500–900 рублей: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 рублей", сообщил изданию "Ведомости" руководитель Content-Review Сергей Половников. В 2021 году подорожают и дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных.

Телекоммуникационные компании могут повышать цены разными способами. В прошлом году тарифы выросли почти на 10% и как пояснил аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов, компании, "например, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, sms. Еще один действенный метод – увеличение стоимости или введение тарификации дополнительных услуг". Это происходило в прошлом году, например, безлимитные пакеты доступа в интернет подорожали на 100 рублей в среднем.

Но как считает Потресов, "резервы для осторожного, скрытого повышения уже выбраны и в этом году цены будут поднимать напрямую". Платным может стать sms-информирование о пропущенных вызовах, вырастет и стоимость международных и междугородных переговоров.

Компании связи объясняют повышение тарифов упавшими доходами и рост требований регуляторов. Так, почти нет доходов от международного роуминга – сейчас выездной туризм приостановился во время пандемии. Упал трафик и корпоративных клиентов – из деловых центров голосовой и интернет-трафик переместился в спальные районы, где теперь работают сотрудники на удаленке. На эти районы выросла нагрузка трафика. Это потребовало и новых расходов – необходимо увеличивать мощности в этих районах для надежности связи – мобильной и интернета. Дополнительные расходы, связанные с эпидемией, и недополученную операторами выручку в первом полугодии 2020 году Content-Review оценивает в 30 миллиардов рублей.

Но по данным Минкомсвязи, в целом трафик операторов связи рос даже во время пандемии – россияне стали больше говорить по телефону и больше пользоваться интернетом.