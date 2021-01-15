Россияне, сделавшие прививку против коронавирусной инфекции, все равно должны носить маски. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что вакцинация надежно защищает от тяжелого течения ковида и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания. Однако человек все равно может оставаться переносчиком инфекции, а маска позволит защитить других людей от заражения, передает ТАСС.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что люди, которые сделали прививку от коронавируса и имеют высокие титры антител, не должны носить маску. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет. Свой совет он назвал "крамольным".

Всего в России к настоящему моменту зафиксирован 3 520 531 случай заражения ковидом, умерли 64 495 человек.