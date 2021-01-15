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общество
15 января 2021, 13:17

Мурашко не поддержал рекомендацию Гинцбурга

Россияне, сделавшие прививку против коронавирусной инфекции, все равно должны носить маски. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что вакцинация надежно защищает от тяжелого течения ковида и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания. Однако человек все равно может оставаться переносчиком инфекции, а маска позволит защитить других людей от заражения, передает ТАСС.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что люди, которые сделали прививку от коронавируса и имеют высокие титры антител, не должны носить маску. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет. Свой совет он назвал "крамольным".

Всего в России к настоящему моменту зафиксирован 3 520 531 случай заражения ковидом, умерли 64 495 человек.

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