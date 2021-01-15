Московские власти не исключают возникновения еще одной волны коронавируса после новогодних праздников. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с учетом прошедших каникул и того, как эпидемиологическая ситуация развивается в Европе, исключать очередной волны нельзя.

Выступая на Гайдаровском форуме, Ракова также ответила на вопрос о возможном применении иностранных вакцин от коронавируса. По ее словам, использовать их в Москве можно будет лишь после того, как они будут зарегистрированы в России.

Также Ракова проинформировала о работе цифровых госпиталей.

"Мы осуществили полноценную трансформацию вновь созданных пространств в цифровых госпиталях, переведя их исключительно в электронный формат, – цитирует заместителя мэра "Интерфакс". – Это 7 тысяч коек, это 5 объектов, где в среднем у нас находится более 1000 человек".

Ракова напомнила, что в цифровой формат переведена и вся городская медицинская база данных, в столице действуют электронные медкарты.

Цифровой госпиталь – это технология, которая позволяет медперсоналу обходиться без бумажных носителей. Все необходимые материалы здесь переведены в цифровой вид. При поступлении пациента его карта заводится в электронном формате, самому пациенту на руку надевают электронный браслет, а врачи и медсестры работают с планшетами.