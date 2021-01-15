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общество
15 января 2021, 17:04

В Москве не исключена новая волна коронавируса

AP Images

Московские власти не исключают возникновения еще одной волны коронавируса после новогодних праздников. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с учетом прошедших каникул и того, как эпидемиологическая ситуация развивается в Европе, исключать очередной волны нельзя.

Выступая на Гайдаровском форуме, Ракова также ответила на вопрос о возможном применении иностранных вакцин от коронавируса. По ее словам, использовать их в Москве можно будет лишь после того, как они будут зарегистрированы в России.

Также Ракова проинформировала о работе цифровых госпиталей.

"Мы осуществили полноценную трансформацию вновь созданных пространств в цифровых госпиталях, переведя их исключительно в электронный формат, – цитирует заместителя мэра "Интерфакс". – Это 7 тысяч коек, это 5 объектов, где в среднем у нас находится более 1000 человек".

Ракова напомнила, что в цифровой формат переведена и вся городская медицинская база данных, в столице действуют электронные медкарты.

Цифровой госпиталь – это технология, которая позволяет медперсоналу обходиться без бумажных носителей. Все необходимые материалы здесь переведены в цифровой вид. При поступлении пациента его карта заводится в электронном формате, самому пациенту на руку надевают электронный браслет, а врачи и медсестры работают с планшетами.

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