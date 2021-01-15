Число новых случаев COVID-19 в России чуть меньше, чем накануне – 24 715. И уже не первый день выздоравливает ежесуточно на 3 тысячи человек больше. В Роспотребнадзоре уверены, что пик заболеваемости пройден. Окончательно переломить ситуацию поможет массовая вакцинация. Значительная часть россиян уже имеет иммунитет к новому вирусу. Но вирусологи советуют сделать прививку и тем, кто переболел – вакцина дает длительную защиту и гарантирует легкое течение заболевания в случае повторного заражения. На следующей неделе регистрацию в Минздраве может получить еще одна вакцина – препарат Центра имени Чумакова.

Медики ковидного госпиталя Саратова нашли эффективный способ подбодрить своих пациентов в красной зоне: наладили связь с их родственниками, которые теперь могут дозвониться даже в реанимацию.

"Человек приходит и говорит: я хочу поговорить со своими близкими. Осуществляется звонок на красную зону и выход на связь", – рассказывает Алексей Долотов, врач-реаниматолог ковидного госпиталя.

В зеленой зоне больницы располагается кабинет с камерой и компьютером. Лечащие врачи тоже готовы выходить на связь прямо из отделения, куда иначе, доступ, естественно, запрещен. Сейчас в переоборудованном под ковид перинатальном центре 36 человек на аппаратах ИВЛ. Но уже десять дней число новых выявленных случаев в области не увеличивается. Россия выходит на так называемое зимнее плато.

"Это ситуация, когда число новых случаев становится близким к числу выздоровевших, поэтому мы рисуем на графике линию, близкую к ровной поверхности. Но, к сожалению, высота этого плато зависит от количества заболеваний ежедневно", – объясняет Вадим Покровский, академик РАН, руководитель отдела Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Однако сказать, когда закончится пандемия, сейчас не может никто. В лучшем случае, по словам главы Роспотребнадзора, коронавирус превратится в сезонное заболевание наподобие гриппа. Но к жизни в новых условиях наша страна подготовлена хорошо.

"РФ – единственная страна в мире, которая имеет сегодня 3 эффективные вакцины на разных платформах. То есть это невероятный успех, который мы как-то все стесняемся показать всему миру, а это очень значимая история. Три различных научных коллектива сделали 3 различные вакцины, и все работают, и все эффективны", – сообщила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ.

Сейчас в России с визитом находится делегация из Бразилии, где уже начали прививать население первой российской вакциной "Спутник V". Там уже начато производство нашего препарата. Чем больше привитых в мире, тем ближе создание единого иммунного паспорта, который позволит людям свободно путешествовать.

"Вопрос недопустимости дискриминации какой-либо из вакцин, какого-либо препарата – это предмет сегодняшних обсуждений и дискуссий. Всемирная организация здравоохранения создала площадку для того, чтобы это пообсуждать. Мы активно участвуем во всех мероприятиях", – рассказала Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ.

В Москве число желающих сделать себе прививку от коронавируса за последние дни увеличилось вдвое. Записываются по 22 тысячи пациентов в сутки. Среди них до 40 процентов – это пожилые люди.

"Мы уже приняли решение, по которому пенсионеры, которые привились уже от ковида, прошли весь курс прививочный, получили соответствующий сертификат, то для них социальные карты льготного проезда в транспорте автоматически разблокируются. Что касается граждан, которые переболели, которые имеют антитела и так далее, это более сложная система для контроля. Потому что антитела сегодня есть, завтра они исчезли и так далее", – объясняет Сергей Собянин, мэр Москвы.

На Сахалине в качестве эксперимента вводят свою, местную версию иммунного паспорта. Начиная со следующей недели, все, кто сделает себе прививку, может получить бейдж со встроенным QR-кодом, где есть имя, фамилия, печать поликлиники и дата сделанной прививки. Единый сертификат получат и предприятия, где большинство сотрудников привиты.

"Мы должны вернуться к нормальной жизни. Именно для этого нам нужно сейчас вакцинировать подавляющее большинство населения, больше половины. Тогда мы сможем создать коллективный иммунитет", – объясняет Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

А в Санкт-Петербурге впервые в России провели генетическое исследование кота, который подхватил коронавирус от своих хозяев, вернувшихся из поездки в ЮАР. Рыжика пришлось лечить антибиотиками. Сейчас все члены семьи – люди и звери – выздоравливают под наблюдением ученых.

"Сначала заболел хозяин кота – муж. Потом заболела жена. И практически одновременно с супругой они заметили, что кот стал себя плохо чувствовать. Это вялость, отсутствие аппетита, он лежал, не проявлял активности. Мы как раз эту семью исследовали в это время, взяли мазки у супруги, взяли мазки у кота. У них обоих был выделен коронавирус", – пояснил Дмитрий Лиознов, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

Ученые особо отмечают, что коты от человека коронавирус подхватить могут. Но не наоборот. Еще ни одно домашнее животное своего хозяина вирусом не заразило.