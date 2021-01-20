Число загрузок приложения Google Lens ("Google Объектив") в магазине Google Play, позволяющего "познавать мир вокруг с помощью камеры или фото", превысило 500 миллионов. При этом в качестве самостоятельной программы инструмент стал доступен только в 2018 году, напоминает 9to5Google.

Авторы издания отмечают, что Google Lens не предустанавливается на Android-смартфоны, а некоторые его функции и так встроены в "Google Фото" и "Ассистента". Несмотря на это, активные скачивания из Google Play говорят о высокой востребованности приложения. В сентябре прошлого года 500-миллионный рубеж также преодолел YouTube Music.

Google Lens привлекает алгоритмы компьютерного зрения для идентификации попавших в объектив камеры объектов. Вариантов применения "ИИ-глаз" масса: от определения незнакомых растений и просмотра отзывов о ресторане по его вывеске до автоматического подключения к Wi-Fi после установки нового роутера. В последнем случае камеру нужно направить на наклейку с именем сети и паролем по умолчанию, расположенную на маршрутизатороы.

Помимо этого, Google Lens позволяет считывать QR-коды, распознавать текст и решать уравнения. А наведя объектив на товар, пользователь может сравнить на него цены в интернет-магазинах.