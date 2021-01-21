Жителей европейской части России 22 января ждет резкое изменение погоды, температура воздуха превысит климатическую норму на 8-10 градусов.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха будет повышаться постепенно до 25 числа.

По прогнозу синоптиков, до середины следующей недели ожидается очень теплая погода.

Вильфанд отметил, что если в начале недели в Москве температура упала на 10 градусов ниже климатической нормы, то уже в конце недели она превысит климатическую норму на 10-12 градусов.

Глава Гидрометцентра уточнил, что потепление несет с собой приближающийся к европейской территории России мощный средиземноморский циклон.

"Ситуация с прыганьем температуры от -25 до +3 градусов – редкое событие, но при потеплении климата происходит увеличение амплитуд погодных характеристик, это касается и зимы, и лета", – сказал метеоролог.

Он призвал жителей Москвы и Подмосковья быть осторожнее, ведь при потеплении создаются условия для образования сосулек, схода снега с наклонных крыш зданий, гололедицы и затрудненному движению автотранспорта.

В столичном регионе днем 22 января ожидается до + 2 градусов тепла, по области от – 3 до +2 градусов. В ночь на 23 января температура будет повышаться. Ночью в столице от -1 до +1 градуса, по области от -3 до +2 градусов. Днем в Москве от +1 до +3, по области от -1 до +4 градусов, местами возможны небольшие осадки.