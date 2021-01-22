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общество
22 января 2021, 15:15

Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях

фото: pixabay.com

Социальные сети по требованию Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора удаляют призывы к детям и подросткам участвовать в незаконных акциях.

К утру пятницы из TikTok удалено 38 процентов таких видео. В "ВКонтакте" удалено 50 процентов призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных митингах, в Instagram – 17 процентов, в YouTube – 50 процентов. Вместе с тем появляются новые призывы, "распространение которых носит в том числе искусственный характер", сообщается на сайте РНК. Ведомство продолжает взаимодействие с интернет-платформами.

Накануне в пресс-службе РКН заявили, что намерены составить административные протоколы в отношении шести соцсетей: TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, где есть видео с призывами к детям участвовать в протестах. Их представители будут вызваны для составления протоколов. Согласно Административному кодексу, за такое нарушение интернет-ресурсу грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Ранее столичное управление полиции предупредило, что будет пресекать все попытки провести несогласованные акции. Нарушители будут задержаны.

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