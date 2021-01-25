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общество
25 января 2021, 11:43

Скончался стилист Александр Шевчук, одевавший Пугачеву и Киркорова

Instagram

На 55-м году жизни скончался стилист Александр Шевчук. О его смерти сообщила в Instagram певица Лайма Вайкуле.

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться", – написала артистка.

О причинах смерти стилиста не сообщается. По некоторым данным, осенью 2020 года он тяжело болел.

Шевчук работал с такими знаменитыми артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Лариса Долина. Также он работал в популярных телешоу, среди которых "Танцы со звездами".

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