На 55-м году жизни скончался стилист Александр Шевчук. О его смерти сообщила в Instagram певица Лайма Вайкуле.

"У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться", – написала артистка.

О причинах смерти стилиста не сообщается. По некоторым данным, осенью 2020 года он тяжело болел.

Шевчук работал с такими знаменитыми артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Лариса Долина. Также он работал в популярных телешоу, среди которых "Танцы со звездами".