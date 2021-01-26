Состоялся первый телефонный звонок президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на президентском посту. Также главы государств обсудили ряд актуальных тем.

Владимир Путин в разговоре обратил внимание на то, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран. Это важно для поддержания безопасности и стабильности в мире.

В сообщении Кремля отмечается, что в ближайшие дни Россия и США завершат все необходимые процедуры для достижения договоренности по продлению договора СНВ-3.

Путин и Байден не могли обойти стороной и борьбу с пандемией коронавируса.

Главы государств затронули в разговоре односторонний выход США из Договора по открытому небу и внутриукраинское урегулирование. Была упомянута российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В Кремле отмечают, что беседа Владимира Путина и Джозефа Байдена носила деловой и откровенный характер. Лидеры договорились о поддержании контактов.

В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что звонок состоялся по инициативе Байдена. Он позвонил Путину во второй половине дня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что у Джозефа Байдена запланированы телефонные разговоры на ближайшие дни. При этом в них не был заявлен звонок между Москвой и Вашингтоном.