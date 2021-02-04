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общество
4 февраля 2021, 14:40

Тест отрицательный: Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса

Global Look Press

Алиса Фрейндлих сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат. Актриса переболела COVID-19, но пока остается под наблюдением врачей и продолжает лечение. Об этом сообщили представители Большого драматического театра имени Товстоногова.

В состоянии Фрейндлих наблюдается положительная динамика. Если самочувствие актрисы продолжит улучшаться, ее выпишут в ближайшее время.

"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких", – цитирует собеседника ТАСС.

С диагнозом "коронавирус" Фрейндлих госпитализировали 25 декабря 2020 года, после того, как женщина некоторое время занималась самолечением. Состояние Алисы Бруновны в начале года оставалось тяжелым – лечению мешали ее пристрастие к курению и недостаточная масса тела. 26 января появились позитивные новости о состоянии Алисы Фрейндлих: ее перевели из реанимации в обычную палату.

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