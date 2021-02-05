"Тяньвэнь-1" отправил на Землю свой первый снимок Марса

Китайский беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1" совершил четвертую корректировку движения по пути к Марсу. Она прошла успешно. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Космический аппарат смог получить первое изображение Марса на расстоянии около 2,2 миллиона от километров планеты. Снимок черно-белый. На нем отчетливо видны знаковые формы рельефа, в числе которых Ацидалийская равнина, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер.

В настоящее время "Тяньвэнь-1" находится на орбите около 197 дней на расстоянии от Земли около 184 миллионов километров. Отмечается, что системы зондов находятся в хорошем состоянии.

Общая дальность полета "Тяньвэнь-1" на данный момент составляет около 465 миллионов километров.