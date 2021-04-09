Гинцбург предупредил о новой угрозе

Глава центра имени Гамалеи предупредил об опасности заболеванием коронавирусной инфекцией животных.

Эпидемия коронавируса среди животных – новая угроза развития заболевания, с большой вероятностью потребуется их массовая вакцинация.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что в этом случае заболевание может стать природноочаговым.

По словам Гинцбурга к вакцине для животных не стоит предъявлять жесткие требования в плане безопасности.

Вирусолог отметил, что вакцина "Спутник V" (разработанная в центре имени Гамалеи), возможно, подошла бы для животных, но он не проверял.

"Давайте сначала всех людей защитим", – подытожил Гинцбург.

Ранее сообщалось о том, что в России был зарегистрирован препарат "Карнивак-Ков", ставший первой в мире вакциной против ковида для животных.