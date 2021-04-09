Гинцбург предупредил о новой угрозе

Эпидемия коронавируса среди животных – новая угроза развития заболевания, с большой вероятностью потребуется их массовая вакцинация.
Как передает "Интерфакс", об этом заявил руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что в этом случае заболевание может стать природноочаговым.
По словам Гинцбурга к вакцине для животных не стоит предъявлять жесткие требования в плане безопасности.
Вирусолог отметил, что вакцина "Спутник V" (разработанная в центре имени Гамалеи), возможно, подошла бы для животных, но он не проверял.
"Давайте сначала всех людей защитим", – подытожил Гинцбург.
Ранее сообщалось о том, что в России был зарегистрирован препарат "Карнивак-Ков", ставший первой в мире вакциной против ковида для животных.