Второй для страны, первый для королевы: каким был принц Филипп

В пятницу, 9 апреля, не только Великобританию, но и весь мир пронзила новость — не стало принца Филиппа. Он не дожил до 100-летия буквально два месяца. Каким запомнят умершего, который женился на Елизавете тогда, когда она еще не была королевой?

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королеве Великобритании в связи с кончиной ее супруга принца Филиппа. Президент пожелал Елизавете II мужества, душевной стойкости и передал слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи. Герцогу Эдинбургскому, правнуку российского императора Николая I, было 99 лет. Из них 73 года он прожил в браке с британской королевой, всегда вторым для страны, но первым для Елизаветы.

В Великобритании объявлен траур. Приспущены государственные флаги. В первую очередь это было сделано над Букингемским дворцом — главной резиденцией британских монархов. К ограде дворца несут цветы.

— Мой дедушка родился, когда Филипп уже был мужем королевы. Представляете, какая это долгая часть нашей жизни?

— Я очень опечалена, очень! Этот человек посвятил свою жизнь служению стране, он достоин большого уважения.

Герцог Эдинбургский не дожил всего лишь двух месяцев до своего столетия. Их союз с Елизаветой II длился 73 года. От кабинета министров свои соболезнования монарху выразил Борис Джонсон. Он счел нужным напомнить о заслугах принца Филиппа в годы Второй мировой войны, когда он был офицером королевских военно-морских сил.

Свадьба с Елизаветой, тогда она была еще принцессой, состоялась через два года после войны. В 1952 году она взошла на престол, а Филипп занял пожизненный второй номер рядом с троном. Это испытание для него не было простым. Перед свадьбой он был вынужден перейти из православия в англиканство, отказаться от своих титулов принца Греческого и Датского при принятии британского гражданства. Филипп с большим трудом добился того, чтобы дать детям свою фамилию — Маунтбеттен. Она появилась рядом с королевской Виндзор. На этом вольности заканчивались — он должен был сосредоточиться на том, чтобы помогать жене.

"Когда Елизавета была принцессой, а затем только стала королевой, она была очень застенчивой, боялась людей. Но Филипп помог ей преодолеть это, он сопровождал ее во всех поездках, стоял за ее спиной, поддерживал ее", — прокомментировала главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард.

Филипп не был пуританином — ему приписывают несколько романов на стороне. Еще он любил пошутить, причем так, что иногда его шутки вгоняли придворных в краску. "Значит, вас тут еще не съели?", — заявил он, встречаясь с британскими студентами в Папуа-Новой Гвинее. И это не единственное подобное высказывание супруга монарха.

"О его оплошностях говорят многие. Но я думаю, он поступал так нарочно, пытаясь растопить лед, расположить к себе людей. Ведь все очень нервничают, когда встречаются с членами королевской семьи. Поэтому он пытался всех рассмешить. Иногда это получалось, а иногда нет. Некоторые были оскорблены его словами, но я уверен — он никого не хотел обидеть", — выразил свое мнение писатель, королевский репортер Фил Дампир.

Есть версия, что именно Филипп дал королевской семье неофициальное, но прочно закрепившееся за ней название — "фирма". По делам этой "фирмы" он объездил почти весь мир. В 1973 году он стал первым представителем британской монархии, посетившим Советский Союз, и встречался с Леонидом Брежневым, Николаем Подгорным.

20 лет назад Елизавету II и принца принимал президент Ельцин: Филипп сопровождал жену по знаковым достопримечательностям Москвы и Петербурга. Через три года герцог Эдинбургский вернулся, чтобы посмотреть другую Россию — побывал в Хабаровском крае и на Камчатке.

Принц Филипп встречался с Владимиром Путиным во время его государственного визита в Великобританию в 2003 году.

В 2017, когда герцогу Эдинбургскому исполнилось 96 лет, он принял решение отказаться от участия в официальных мероприятиях, а через год попал в автомобильную аварию, не справившись с управлением джипа в поместье Сандрингем. Во время пандемии Филипп вместе с Елизаветой II находились в замке Виндзор на изоляции.

О причинах смерти герцога Эдинбургского пока информации нет. В середине февраля он провел в больнице почти месяц, борясь с неназванной инфекцией. Был выписан 16 марта и с тех пор на публике не появлялся.

Сообщение о кончине герцога Эдинбургского было опубликовано 9 апреля около 12 часов по лондонскому времени.

Сейчас при дворе решают вопросы, связанные с организацией похорон. Начата "операция Форт-бридж. За каждым из членов королевской семьи закреплено кодовое название на случай кончины. У Филиппа это был мост через реку Форт недалеко от Эдинбурга. Известно, что еще при жизни герцог хотел, чтобы с ним прощались без излишней помпы, по-военному. В условиях локдауна, по всей видимости, так и будет. Поминальная служба должна состояться в часовне святого Георгия на территории Виндзорского замка. Похоронят его там же рядом с могилами королевы Виктории и ее супруга принца Альберта.

Пока Британия скорбит, ее газеты, соревнуясь в бестактности, обсуждают, что будет, когда вслед за супругом уйдёт и Елизавета II. Самая популярная в стране многотиражка Metro пишет, где поставят гроб с телом королевы, а газета The Guardian в подробнейшем материале объясняет, какой церемониал предусмотрен на этот случай протоколом и кто первым узнает трагическую новость. То, с каким удовольствием британская пресса смакует тему близкой смерти королевы, только что потерявшей человека, с которым прожила больше 70 лет, дает повод задуматься о том, куда делись традиции Старого Света.