Борис Джонсон не придет на похороны принца Филиппа

На церемонию похорон не будет допущена публика, а место ее проведения ограничится Виндзорским замком.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон из-за коронавирусных ограничений не сможет присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского Филиппа. Как заявил в субботу представитель главы правительства, Джонсон не хочет отнимать место у родственников супруга королевы Елизаветы II. По действующим правилам, число участников похорон не может превышать 30. Исключений не делается ни для кого, пишет ТАСС.

Похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля. Как сообщили ранее в Букингемском дворце, 99-летний герцог Филипп умер 9 апреля в своей постели в Виндзоре.

На церемонию похорон не будет допущена публика, а место ее проведения ограничится Виндзорским замком.