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темаСитуация в Донбассе
11 апреля 2021, 05:09

Глава минобороны Германии призвала РФ объяснить передвижения войск

Global Look Press
Запад в последнее время многократно выражал обеспокоенность из-за высказываний украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.

Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить предполагаемое передвижение своих войск у границы с Украиной. Такое заявление сделала Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на своей странице в Twitter.

Запад в последнее время многократно выражал обеспокоенность из-за высказываний украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не беспокоиться другие государства из-за перемещений российских войск, которые никому не угрожают. И напомнил, что события в Донбассе – исключительно внутриукраинский конфликт.

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