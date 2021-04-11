Зеленский не смог обмануть Путина

Такое впечатление, что нынешняя Америка взяла на вооружение завет лорда Пальмерстона – британского премьера времен Крымской войны: "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет". То есть спят и видят, как устроить какую-нибудь гадость, а самим остаться в стороне.

У президента России состоялись сразу два телефонных разговора – с канцлером Германии Меркель и лидером Турции Эрдоганом – по Украине. Сам факт этих обсуждений на фоне явного роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе говорит о серьезности обстановки и активных усилиях России, с одной стороны, разъяснить происходящее, а с другой, – предостеречь от неразумных действий, попросту говоря, от развязывания там новой войны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор с Меркель вышел "обстоятельным" и оба лидера "выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса в целях полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Подтвержден настрой на дальнейшую тесную координацию усилий России и Германии, в том числе в "нормандском формате", по линии политсоветников и министерств иностранных дел".

Отчет звучит традиционно сухо, но даже эти строки заряжены энергией противостояния, которая в Донбассе все нарастает. Понятно, что и Турции как важному игроку в Черноморском регионе важно в теме определиться. Эрдоган ведет себя в целом в отношении России осмотрительно и не готов ради Украины портить отношения с Путиным. Именно поэтому в канун визита в Турцию президента Зеленского Эрдоган запросил о телефонном разговоре с Кремлем, чтобы определиться. И вот что в итоге: "По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский "Комплекс мер" 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения".

Понятно, что Путин говорил об артобстрелах Донбасса, о жертвах, о продвижении ВСУ вплотную к позициям ДНР и ЛНР. Об эшелонах с оружием и наращивании военной группировки Украины.

При этом все заявления Зеленского о нежелании решать конфликт силой Путина не обманут. Во-первых, все слова Зеленского, как показывает опыт, ничего не весят. Во-вторых, Путин в своих решениях опирается не на чьи-то слова. На что, он пояснил лет пять назад в интервью итальянским журналистам: "Россия ни с кем не говорит в конфликтном тоне, и в таких вопросах, как сказал один из политических деятелей прошлого Отто фон Бисмарк, "важны не разговоры, а потенциал".

О стремительно растущем военном потенциале Украины на линии соприкосновения в Донбассе мы еще расскажем. Расскажем и о том, как Америка Байдена неприлично пихает Киев на войну, подбадривает, обещая военную поддержку и заранее обвиняя Россию в агрессии. То есть, если что, так мы же предупреждали. Но так и готовятся войны. Такое впечатление, что нынешняя Америка взяла на вооружение завет лорда Пальмерстона – британского премьера времен Крымской войны: "Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет". То есть спят и видят, как устроить какую-нибудь гадость, а самим остаться в стороне.