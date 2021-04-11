Мишель и фон дер Ляйен угодили в половую ловушку

Гримасы феминизма. Как государственные мужи, удобно рассаживаясь, не уступили место даме.

Смешно получилось в турецкой Анкаре, где президент Турции Эрдоган принимал делегацию Евросоюза, а Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула под флагом ЕС. Урсула – самый влиятельный чиновник единой Европы. Ее полномочия во главе Еврокомиссии – это вроде как премьер-министр ЕС. По формальному протоколу, однако, в плане представительства выше Урсулы стоит бельгиец Шарль Мишель – глава Евросовета, своего рода "президент" ЕС.

Теперь Шарль Мишель плохо спит. "Я не скрываю, что с тех пор плохо сплю по ночам, потому что эти сцены снова и снова проигрываются в моей голове" – признался политик.

Любопытно, какая ерунда способна разрушить сон самого высокопоставленного брюссельского бюрократа, что за мелочь выбила его из седла, да так, что он ворочается по ночам, осознавая себя прямо-таки червем. Казалось бы, человек во главе целого Евросоюза. Народы 27 стран смотрят на него как на вожака, наделяя самыми возвышенными качествами, а тут... О, ужас! Самодовольно плюхнулся в троноподобное кресло, коварно подставленное турецким султаном, а дама Урсула фон дер Ляйен осталась стоять. Или все же не дама? Ведь так долго в Европе отучали от того, что пол не имеет значение. Ни уступать место, ни подавать пальто, ни протягивать руку при выходе из машины и открывать дверь ей неприлично. И тогда за что ругают его? Ну, не уступил место даме и не позаботился, чтобы принесли ей стул. Так и что? Она разве дама? Она же чиновник. И рангом формально пониже. Какой у нее пол? И при чем он здесь? Или все же дама? Семеро детей как-никак. Вот сон и потерян.

А Эрлоган? А что Эрдоган? Он же по-европейски. Есть глава делегации – ему и стул. А пол? Так в Европе его же отменили. Родитель-1 и родитель-2. Разве не так? В общем, попались европейцы на свой же крючок. Приятно это Эрдогану? Вполне себе можно допустить. Ведь Турция унизительных 34 года стоит в очереди в Евросоюз. Уж кого только туда и ни приняли, а Турцию – нет. Мол, не так устроены. Не по-европейски. А по-европейски – это как? Вот он, вопрос, который мучительно не дает спать Шарлю Мишелю.

Уступить место даме? Тогда она, дама, и феминистки бы ему это не простили. Попросить третий стул? Но тогда что значит священный протокол? И если уж и протокол обесценить, то где остановиться? Да и Эрдоган воспринял бы замечание себе как очередное европейское высокомерие. И пошло ли бы это на пользу переговорам? Остаться всем стоять? Более идиотского положения и не представить? Да и остался бы стоять Эрдоган? Но потерявший сон Шарль Мишель все равно готов исправиться. Должен же он встать на путь исправления.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте. Если бы это было возможно, я бы вернулся назад и исправил это. Это было шокирующее происшествие", – сказал Шарль Мишель.

Жалко в этой ситуации и потерявшего сон председателя Евросовета Шарля Мишеля. Ни миллионы неприкаянных беженцев, ни сотни тысяч смертей от ковида у него сон не нарушали. А вот такая малость, да еще в Турции, которая не доросла до Европы, оказалась фатальной. Жалко и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Ведь как-то неожиданно все обратили внимание на ее женский пол. И как можно было с ней так поступить? Жалко и ЕС, поскольку стало ясно, что лада в рядах его чиновников нет, а народам 27 стран ЕС приходится как-то с этим раздраем жить.