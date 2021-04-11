Британия отправила в Северную Ирландию спецназ под прикрытием

Британские власти опасаются, что схватки подростков перерастут в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов.

Правительство Великобритании отправило в Северную Ирландию разведку и военных. Они будут работать под прикрытием, чтобы предотвратить эскалацию насилия.

За последнюю неделю в стычках групп лоялистов с полицией и националистами пострадали несколько десятков стражей порядка.

Британские власти опасаются, что схватки подростков перерастут в столкновения военизированных добровольческих групп националистов и лоялистов.

Как пишет Sunday Mirror, часть националистов и лоялистов хотят возвращения британских войск на улицы городов Северной Ирландии. Такой вариант развития событий источник издания назвал катастрофой.

Причинами столкновений в Белфасте лоялисты официально называли недовольство условиями Brexit и отсутствие реакции властей на действия националистов, которые устроили многотысячные похороны одного из лидеров в нарушение коронавирусного карантина.

С другой стороны, лоялистов обвиняют в причастности к наркоторговле. В Северной Ирландии конфискована партия наркотиков на десятки миллионов фунтов стерлингов.