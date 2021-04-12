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темаКоронавирус
12 апреля 2021, 17:28

ВОЗ сделала неутешительное заявление по COVID-19

AP Images
В мире увеличивается число заболевших и умерших от коронавируса. Об этом заявили в ВОЗ.

Количество заражений коронавирусом и смертность от инфекции в мире возрастает. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Смертность от COVID-19 растет четыре недели подряд. Также семь недель подряд увеличивается и количество заражений инфекцией, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован минимум смертей от коронавируса с начала года. По данным оперштаба на 12 апреля, за сутки выявлено 277 летальных исходов.

В то же время по уровню прироста заболевших лидируют Москва и Санкт-Петербург. Меньше всего инфицированных в Еврейской АО и Тыве.

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