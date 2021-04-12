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12 апреля 2021, 17:26

Убийство в московском фитнес-клубе попало на видео

Жертвой киллера стал известный в Санкт-Петербурге вор в законе Альберт Рыжий, которого называют ставленником Деда Хасана.

Убитым в фитнес-клубе на северо-западе Москвы мужчиной оказался вор в законе Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий. Камера наблюдения сняла последние секунды его жизни.

Преступление было совершено в фитнес-клубе "Дон" на Авиационной улице. На кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел со спины к занимавшемуся на тренажере криминальному авторитету и выстрелил в голову, а после произвел еще несколько выстрелов. От полученных ранений Гейдаров скончался на месте.

Злоумышленник, которого видели около 10 человек, быстро покинул фитнес-клуб, выйти на его след пока не удалось.

По данным 47news, Альберт Рыжий, который пережил три покушения, условно-досрочно освободился летом 2020 года и открыто конфликтовал с авторитетом Алексеем Гудыной, которого лишили воровского статуса.

СКР завел уголовные дела по факту убийства и незаконного оборота оружия.

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