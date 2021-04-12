Турция в шоке: российские туристы не принесут прибыль

Представители турбизнеса из Турции расстроены решением России об ограничении авиасообщения. Они рассчитывали на туристов, а заменить российских гостей некем.

Представители турбизнеса в Турции шокированы решением России об ограничении авиасообщения. Они очень рассчитывали на туристов.

Источник в отрасли сообщил, что турецкие отели планировали открыть в этом сезоне в первую очередь с расчетом на россиян, сообщает РИА Новости. Заменить их некем, поскольку из Европы приезжает мало граждан, а турецкие туристы во время Рамадана не путешествуют. Представитель турбизнеса считает, что предстоящий период будет невероятно сложным.

Кроме того, собеседник обратил внимание на то, что Турция закончила выплаты пособий для тех, кто вынужденно не работает из-за пандемии. Также, полагает представитель турбизнеса, за решением России о приостановлении авиасообщения с Турцией могут последовать и другие страны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, зафиксированной в странах.