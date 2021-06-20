"Я не знаю, но почему нет?" Драма Зеленского

С трибуны Верховной Рады призывают расстреливать оппозицию. Куда дальше?

Украина. На саммите Путин – Байден в Женеве произошло то, что в Киеве сочли американским предательством. По крайней мере, президент США высказался однозначно: "Мы договорились дипломатическими методами добиваться реализации Минских соглашений".

Из Киева реакция последовала довольно быстро. Понятно, что Зеленскому перечить Байдену не с руки, так что ответ прозвучал от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Ровно по Минским соглашениям.

"Мы их не денонсируем, с Минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем", – сказал Данилов. То есть попросту да, но нет.

В Женеве про минские соглашения спросили и Путина. "Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу возможного вступления Украины в НАТО – эта тема затрагивалась "мазком". Здесь, пожалуй, нечего обсуждать", – отметил глава российского государства.

"Мазок" по теме вступления Украины в НАТО. Не очень понятно, кто этот "мазок" сделал, Путин или Байден, но в любом случае ремарка Путина о том, что "нечего здесь обсуждать", многого стоит. Вот она, "красная линия". Мазком.

Что же до Минских соглашений, то Путин вновь и вновь подробно разъясняет российскую позицию. Будучи спрошенным об обязательствах России по ним, президент был категоричен: "Что касается обязательств по поводу Украины. У нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, безо всякого сомнения. Между прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее. Еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Посмотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию, для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так прописано. Это первое. И второе: граница между Российской Федерацией и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов. Статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть свои Вооруженные силы к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Это первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. Третье: выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому какие же здесь дополнительные обязательства может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен".

Тем временем в самой Украине просто горячо. С трибуны Верховной Рады прозвучал призыв расстрелять оппозицию.

Среди военных в одинаковой экипировке Зеленского не сразу и узнаешь. Он зачастил на передовую и каждый раз теперь привозит с собой американскую прессу – это прежде всего представление для зарубежной аудитории.

- Соединенные Штаты очень далеко отсюда. Почему это должно касаться рядовых американцев? Как их может трогать то, что происходит на Украине? – спрашивает Холли Уильямс, корреспондент CBS.

Может быть, завтра это будет уже в их домах, – отвечает Зеленский.

- То есть вы считаете, что Россия завтра будет в Западной Европе?

- Почему нет?

- А следующей будет Америка?

- Я не знаю, но почему нет?..

Полный драматизма диалог, во время интервью он не снимает бронежилета и не убирает со стола каску. Хотя даже родители, на кухню к которым в Кривой Рог Зеленский тоже тянет съемочную группу, знают, что лучше ему удается другой жанр.

"Комедийный, наверное, больше", – говорит Александр Зеленский, отец Владимира Зеленского.

Выход этого сюжета из Донбасса американский телеканал CBS хоть и снимал неделю назад, специально приурочил к встрече Путина и Байдена. Но саммит в Женеве украинских надежд не оправдал – страну снова призвали придерживаться Минских договоренностей, и, кроме них, больше ничего не выдумывать.

"Украине нужно сделать свои выводы. Команде Зеленского нужно сделать свои выводы. Ей нужно научиться читать дипломатический язык. Он другой, и отличается от языка КВН и языка журналистов. Если не умеете сами, попросите кого-то, и вам переведут", – заявил Петр Порошенко, депутат Верховной Рады Украины, председатель партии "Европейская солидарность".

Украина на Соединенные Штаты обиделась.

"Мы больше не будем вас просить о принятии в НАТО и ЕС. Мы просто будем с вами сотрудничать так, как нам выгодно. Но и вам будет тоже, если будут себя хорошо вести по отношению к нам. Ваши набсоветы, судебная реформа – идите к черту. Мы сами будем решать, что нам реформировать. Вот примерно в таком тоне надо начать с ними разговаривать", – считает Алексей Арестович, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Международные инстанции в стране и так игнорируют.

Работники закрытых Зеленским без суда и следствия оппозиционных телеканалов вышли к киевскому представительству ООН – организация в своем отчете назвала атаку украинских властей на прессу неприемлемой: "Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и оно не было принято независимым органом".

Но к этому мнению украинские власти так и не прислушались. Как и к молитвам тысяч верующих, которые крестным ходом прошли к президентскому офису.

Каноническую Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата собираются переименовать, потому что это же привычное прихожанам название хочет носить учрежденная при Порошенко раскольническая. Та, в храме которой, к примеру, отпевали Ореста Вискула, в Великую Отечественную служившего в дивизии СС "Галичина".

А у ворот Михайловского собора (как на торжественной церемонии государственного уровня) стояла рота почетного караула из президентского полка.

"Вы что, сдурели?! Вы живете в стране, где земля орошена кровью погибших дедов ваших . И вы чествуете фашистов! Где совесть?!" – возмущен Вадим Рабинович, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Оппозиция у стен Верховной Рады устроила антифашистский и антивоенный митинг. "Если не будет мира, не будет ничего. Каждый шаг к миру – это правильный шаг, нужный, спасительный", – уверен Рабинович.

Они готовы сами вести с Донбассом мирные переговоры, если власти делегируют им это право. Только на улицах Киева в последнее время столько акций протеста, что президент в них уже запутался.

"Смотрите, что сегодня под Верховной Радой. Там находятся бабули и дети. "Оппозиционная платформа – за жизнь". Что-то там в Церкви снова не то. И так все озабочены этим вопросом, что тысячи бабуль пришли в желтых кепочках", – сказал Зеленский.

"В глазах президента все смешалось. И не только в глазах, но и в голове. У него часто и многое мешается. Мы это наблюдали на пресс-конференции, как у него мысли путаются и все остальное. Это две абсолютно разные акции, и они проходили в абсолютно разное время", – пояснил Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

Зачем разбираться, кто против: соратники Зеленского в Верховной Раде вообще предлагают всю украинскую оппозицию физически уничтожить.

"Вот спрашивают, когда закончится эпоха бедности? Тогда же, когда закончится эпоха брехни. Когда уставший народ вытащит вот эту всю оппозиционную фракцию на улицу и расстреляет", – сказал Никита Потураев, депутат Верховной Рады Украины,

фракция "Слуга народа".

Только в рукопашной схватке у парламентской трибуны президентская фракция проигрывает. "Слугу народа" ведь и собрали из тех, кто вовремя переметнулся к Зеленскому из других партий.

Новых депутатов от "Слуги народа" даже соратники по партии освистывают. Всем известно, что многоборец Вирастюк выборы проиграл и в Верховную Раду попал вопреки всем законам – решением ЦИК. Примиряет с однопартийцами, которых все же два года назад избирало население, только бандеровский лозунг "Слава Украине! Героям слава!"

Под таким же в Мариуполе в эти дни марширует националистический полк "Азов" (запрещен в РФ), на знаменах и шевронах у которого – руна Wolfsangel – символ дивизии СС "Дас Райх".