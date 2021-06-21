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темаКоронавирус
21 июня 2021, 07:24
Анастасия Долгова

Хроники коронавируса: грядет новый опасный штамм из Индии

В Индии выявили новый штамм коронавируса, вероятно, ещё более заразный. В Бразилии отметили мрачную веху – полмиллиона погибших от COVID-19. А в Японии ужесточают ограничительные меры.

Центральная часть Индии – под замком. В штате Махараштра выявили новый штамм коронавируса – "дельта плюс". Заразились, как минимум, 20 человек. Насколько опасна новая разновидность ковида – покажут исследования. Пока же районы, где есть заболевшие, опечатаны.

"Штамм "дельта плюс" может оказаться заразнее из-за нескольких мутаций. Нам остаётся одно – наблюдать. В ближайшее время штамм "дельта плюс" станет доминирующим. Третья волна неизбежна. Она может поразить страну в течение следующих шести-восьми недель", – считает Рандип Гулерия, директор Всеиндийского института медицинских наук.

Одна из причин быстрого распространения нового штамма – безалаберность. Врачи призывают не отказываться от масок и соблюдать социальную дистанцию.

В Бразилии от коронавируса умерли уже полмиллиона человек. В память о них на пляже Копакабаны установили 500 алых роз с вопросом: "Где мы ошиблись?"

"С самого начала пандемии, опасность вируса, его смертоносность была сведена к минимуму президентом республики, который призывал игнорировать санитарные нормы", – заявил Антонио Карлос Коста, президент общественной организации Rio de Paz.

Против политики Болсонару в субботу выступили тысячи человек. Вышли на митинг, жгли файеры и требовали пересмотреть подход к борьбе с коронавирусом. Все – по собственной инициативе в масках.

"Наш президент игнорирует потребности бразильского народа. Мы находимся в разгаре пандемии, и всё что делает Болсонару – наносит ущерб населению. Он содействует выходу на улицу без масок", – уверяет Габриела Аугуста, активист.

Врачи Колумбии бьют тревогу – не справляются с третьей волной коронавируса, больницы переполнены, не хватает кислородных баллонов.

"То, что происходит сейчас, можно описать двумя словами: это худший гуманитарный кризис. Система здравоохранения на грани краха", – уверен Херман Байона, президент медицинского колледжа и хирургии Боготы.

В семи префектурах Японии – в том числе Токио и Осаке – вводят усиленные меры против COVID-19. Власти просят людей по максимуму оставаться дома, рестораны работают до восьми вечера. Таким образом перед Олимпиадой пытаются сдержать распространение коронавируса. Меры будут действовать минимум две недели.

А в Лондоне – рекордное число желающих привиться, накануне заявку подали семьсот тысяч человек. Под пункты вакцинации переделывают целые стадионы.

В Италии не исключают, что коронавирус в Европе мог появиться раньше, чем в китайском Ухане. Эту версию сейчас проверяют в лаборатории Тосканы.

США, тем временем, грозят Поднебесной изоляцией, если власти Пекина не допустят иностранных специалистов до расследования причин возникновения COVID-19.

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