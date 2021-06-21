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темаКоронавирус
21 июня 2021, 13:57

Мурашко назвал города с самой тяжелой ковид-ситуацией

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжается, заявил телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России по-прежнему фиксируется рост числа заболевших COVID-19, особенно остра ситуация в городах с населением свыше миллиона человек — такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства напомнил, что во время борьбы с распространением коронавируса в прошлом году отмечалось снижение заболеваемости, однако сейчас "опять идет подъем". И наибольшее внимание требуют города-миллионники и густонаселенные регионы: Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Ленинградская область, Ростов. Подобные территории требуют повышенных мер безопасности, указал министр.

По последним данным оперативного штаба, суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 17 378 случаев, из них 7 584 — в Москве. Вслед за столицей регионами с высокими темпами прироста идут Московская область – 1 811 новых случаев, и Санкт-Петербург — 1 046 случаев.

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