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спорт
14 января 2021, 13:35

Хореограф группы Тутберидзе вызвал Плющенко на дуэль

www.sobaka.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был вызван на дуэль хореографом группы фигуристов Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым. Таким способом он хочет прекратить нападки экс-фигуриста.

В общении с ТАСС он пояснил свое решение: "Надоело смотреть на все то, что вытворяет этот человек. Вся выливающаяся на нашу команду чернь должна быть наказана".

"Посмотрим, как он ответит за свои дела по-настоящему, по-мужски. Говорить – не мешки ворочать. Очень хочется, как в XIX веке: сказал – держи ответ, просто по-мужски".

Между группами Тутберидзе обвиняет Плющенко в том, что тот якобы пытается переманивать ее воспитанниц в свою команду. В частности, в 2019-м году Тутберидзе заявила о попытке Плющенко забрать у нее Алину Загитову.

Перед нынешним сезоном две ученицы ушли от Тутберидзе к Плющенко: Алена Косторная и Александра Трусова.

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