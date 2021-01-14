Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко был вызван на дуэль хореографом группы фигуристов Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым. Таким способом он хочет прекратить нападки экс-фигуриста.

В общении с ТАСС он пояснил свое решение: "Надоело смотреть на все то, что вытворяет этот человек. Вся выливающаяся на нашу команду чернь должна быть наказана".

"Посмотрим, как он ответит за свои дела по-настоящему, по-мужски. Говорить – не мешки ворочать. Очень хочется, как в XIX веке: сказал – держи ответ, просто по-мужски".

Между группами Тутберидзе обвиняет Плющенко в том, что тот якобы пытается переманивать ее воспитанниц в свою команду. В частности, в 2019-м году Тутберидзе заявила о попытке Плющенко забрать у нее Алину Загитову.

Перед нынешним сезоном две ученицы ушли от Тутберидзе к Плющенко: Алена Косторная и Александра Трусова.