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происшествия
20 января 2021, 17:46

Шесть человек пострадали при взрыве в центре Мадрида

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате мощного взрыва в центре Мадрида, состояние одного человека врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщает El Pais.

Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать утечка газа доме 98 на улице Толедо, к которому вплотную примыкает дом престарелых. Ударная волна фактически уничтожила три верхних этажа дома, засыпав обломками пешеходную зону.

Сейчас место происшествия оцеплено, из дома престарелых и соседней гостиницы эвакуируют всех постояльцев.

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