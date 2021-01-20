По меньшей мере шесть человек пострадали в результате мощного взрыва в центре Мадрида, состояние одного человека врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщает El Pais.

Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать утечка газа доме 98 на улице Толедо, к которому вплотную примыкает дом престарелых. Ударная волна фактически уничтожила три верхних этажа дома, засыпав обломками пешеходную зону.

Сейчас место происшествия оцеплено, из дома престарелых и соседней гостиницы эвакуируют всех постояльцев.