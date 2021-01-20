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происшествия
20 января 2021, 18:41

Число жертв взрыва в центре Мадрида увеличилось

По меньшей мере четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в центре Мадрида, сообщает El Mundo. ЧП произошло около трех часов дня по местному времени во время проверки газового оборудования.

Работающие на месте спасатели при разборе завалов – а дом фактически лишился трех верхних этажей – обнаружили четыре тела. В больницы, по разным данным, доставили от шести до восьми человек.

В доме 98 по улице Толедо размещался небольшой отель, основными постояльцами которого были священнослужители расположенной недалеко церкви Святой Девы. К зданию примыкал дом престарелых, его посетители не пострадали.

Место происшествия оцеплено, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда сообщил, что внутри наблюдается огонь, но перекрывать газ спасатели пока не планируют, так как опасаются в этом случае обрушения конструкций.

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