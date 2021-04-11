Игорь Верник сообщил о смерти отца

На 97 году жизни скончался главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник. Об этом сообщил его сын Игорь.

Актер и телеведущий Игорь Верник сообщил печальную новость.

На 97-м году жизни скончался его отец – главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник. Причиной смерти стала остановка сердца, передает ТАСС.

Эмиль Григорьевич родился 4 сентября 1924 года в Одессе. Позже семья переехала в Харьков. Осенью 1941 года Верники эвакуировались в Казахстан, где 17-летний Эмиль работал в свиносовхозе. Там же он организовал драмкружок при местном клубе.

В 1946 году родоначальник актерской династии закончил ГИТИС. После одиннадцати лет службы актером и режиссером театра "Московские литературные чтения" ушел на должность режиссера на Всесоюзное радио. С 1969 по 2002 годы был главным режиссером литературно-драматического вещания. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок с участием лучших актеров страны.

Позже начал преподавательскую деятельность на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ. Являлся профессором Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

О месте и времени похорон Эмиля Верника будет сообщено позже.