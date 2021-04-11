После встречи с Зеленским Эрдогана позвали в Крым

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым и посоветовал лучше выстраивать с полуостровом экономические отношения.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил на полуостров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего, что Анкара не признает аннексии Крыма, и это ее принципиальная позиция.

"Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения", – сказал Гемпель, слова которого приводит РИА Новости.

Последние заявления Эрдогана по этому поводу политик назвал "недальновидными" и "оскорбительными для крымчан".

Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, и с этим Турции надо не только считаться, но и признать, подчеркнул Гемпель.

Он рекомендовал турецким регионам выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а президенту страны – обратить внимание "на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова".

Накануне после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает аннексии Крыма.

Турецкий лидер также заявил о поддержке саммита "Крымская платформа", в ходе которого Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма. Мероприятие запланировано на 23 августа. Украина пригласила на него Литву, Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Канаду и США.