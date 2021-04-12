Украина отвергла идею подготовки наступления в Донбассе

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что официальный Киев не планирует подготовку боевых действий в Донбассе. Киев уверен: к миру могут привести только переговоры.

Официальный Киев не планирует наступление в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Как объяснила пресс-секретарь, Украина не может наступать на свою территорию и бороться со своими людьми.

Мендель добавила: Киев уверен, что к миру могут привести только переговоры. Именно поэтому Украина добивается переговоров в "нормандском формате". "Мы будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", – подчеркнула пресс-секретарь Зеленского.

Ранее президент Украины, посетив линию соприкосновения, заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе. Зеленский считает, что единственным путем к миру в регионе является вступление Украины в НАТО.

Денис Пушилин, глава ДНР, ранее прокомментировал ситуацию в Донбассе, отметив, что, скорее всего, Украина готовится к боевым действиям в регионе. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли порядка 13 тысяч человек. Урегулирование ситуации обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Принято несколько документов, но стрельба продолжается.