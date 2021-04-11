Политолог: война на Украине может привести к распаду страны

Существует два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта. Такое мнение выразил польский политолог Мацей Вишневский.
Вооруженный конфликт на территории Украины, даже локальный приведет либо к распаду страны, либо к смене власти, которая в будущем будет развивать сотрудничество с Россией.
Вишневский подчеркнул, что в любом случае полномасштабную войну Украина проиграет.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале текущего года, напоминает РИА Новости. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. В самопровозглашенных республиках считают, что Украина готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, назвав возможным такой сценарий, обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной.
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак подчеркнул: если Украина начнет боевые действия, это станет началом конца страны. В случае, если Киев устроит в Донбассе массовое уничтожение населения, Москва встанет на защиту жителей региона, отметил Козак.