Выберите регион
  • Нижний Новгород
    Нижний Тагил
    Нижневартовск
    Нижнекамск
    Нижнее Хваршини
    Нижнее Ишкарты
    Нижнеидрисово
    Нижнее Солотвино

Смотрим на

темаСитуация в Донбассе
11 апреля 2021, 23:45

Политолог: война на Украине может привести к распаду страны

  • Фото: vk.com/unmdnr
    Фото: vk.com/unmdnr
Польский политолог Мацей Вишневский рассказал о возможных вариантах развития событий на Украине в случае начала военных действий на территории страны. Любой вооруженный конфликт приведет либо к распаду страны, либо к смене власти.

Существует два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта. Такое мнение выразил польский политолог Мацей Вишневский.

Вооруженный конфликт на территории Украины, даже локальный приведет либо к распаду страны, либо к смене власти, которая в будущем будет развивать сотрудничество с Россией.

Вишневский подчеркнул, что в любом случае полномасштабную войну Украина проиграет.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале текущего года, напоминает РИА Новости. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. В самопровозглашенных республиках считают, что Украина готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, назвав возможным такой сценарий, обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак подчеркнул: если Украина начнет боевые действия, это станет началом конца страны. В случае, если Киев устроит в Донбассе массовое уничтожение населения, Москва встанет на защиту жителей региона, отметил Козак.

война
Россия
Украина
вооруженный конфликт
политика
новости
Донбасс
в мире

Читайте также

все новости

Видео по теме

Смотрим на

© 2021 Сетевое издание "Смотрим". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 78574 от 08.07.2020. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Виноградов Е.А. Адрес электронной почты редакции: info@smotrim.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для лиц старше 18 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Регистрация