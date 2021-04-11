Политолог: война на Украине может привести к распаду страны

Польский политолог Мацей Вишневский рассказал о возможных вариантах развития событий на Украине в случае начала военных действий на территории страны. Любой вооруженный конфликт приведет либо к распаду страны, либо к смене власти.

Существует два сценария развития событий на Украине в случае вооруженного конфликта. Такое мнение выразил польский политолог Мацей Вишневский.

Вооруженный конфликт на территории Украины, даже локальный приведет либо к распаду страны, либо к смене власти, которая в будущем будет развивать сотрудничество с Россией.

Вишневский подчеркнул, что в любом случае полномасштабную войну Украина проиграет.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале текущего года, напоминает РИА Новости. Участились обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. В самопровозглашенных республиках считают, что Украина готовит крупное наступление. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, назвав возможным такой сценарий, обвинил Россию в наращивании сил у границы с Украиной.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак подчеркнул: если Украина начнет боевые действия, это станет началом конца страны. В случае, если Киев устроит в Донбассе массовое уничтожение населения, Москва встанет на защиту жителей региона, отметил Козак.